Rapina in tabaccheria a Pescara: il colpo fallisce grazie a un ex carabiniere

Un colpo audace si trasforma in un fallimento grazie all'intervento di un ex militare.

Il tentativo di rapina

Un audace tentativo di rapina si è consumato in una tabaccheria di Pescara, dove due giovani, armati e con il volto coperto da un casco, hanno cercato di mettere a segno un colpo da 7mila euro. Il piano, che sembrava perfetto, è stato però interrotto dall’intervento provvidenziale di un ex carabiniere, presente nel negozio al momento dell’assalto.

I rapinatori, dopo aver afferrato il bottino, si sono trovati in una situazione di emergenza quando hanno scoperto che il loro mezzo di fuga, uno scooter rubato, era stato bloccato.

La reazione dell’ex carabiniere

Il pensionato, accortosi della situazione, ha agito con prontezza. Uscito dal negozio, ha rimosso le chiavi d’accensione dallo scooter, privando così i rapinatori della possibilità di fuggire. Questo gesto ha creato il caos tra i giovani criminali, che, dopo aver afferrato il denaro, si sono ritrovati costretti a fuggire a piedi. La scena, descritta dai testimoni, è stata caratterizzata da un clima di tensione e confusione, con l’ex militare che ha tentato di mantenere la calma mentre i rapinatori cercavano di scappare.

Le indagini in corso

La polizia è intervenuta rapidamente sul luogo del crimine, avviando le indagini per identificare i responsabili. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero fornire indizi cruciali per rintracciare i due giovani. Le prime testimonianze indicano che i rapinatori sono molto giovani e potrebbero essere del posto. Inoltre, il motorino utilizzato per arrivare alla tabaccheria era stato rubato qualche giorno prima, un elemento che potrebbe rivelarsi fondamentale per le indagini.

Le reazioni della comunità

La titolare della tabaccheria e la sua dipendente hanno espresso il loro shock per l’accaduto, sottolineando come un evento del genere sia raro nella loro zona. La prontezza dell’ex carabiniere ha evitato che il colpo si trasformasse in una tragedia. La comunità locale si è stretta attorno alle vittime di questo tentativo di rapina, esprimendo solidarietà e apprezzamento per il coraggio dimostrato dal pensionato. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle città italiane, evidenziando l’importanza di una vigilanza attenta e della prontezza di riflessi in situazioni di emergenza.