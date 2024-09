Raul Dumitras potrebbe partecipare al Grande Fratello mentre la sua ex occupa il trono? Ecco cosa dice lui.

L'edizione di Uomini e Donne ha dato spazio a Martina De Ioannon, figura discussa di Temptation Island 2024. Sebbene sia troppo presto per confermare, l'ex compagno di Martina, Raul Dumitras, ha espresso il desiderio di partecipare a Grande Fratello, descrivendola come un'esperienza fantastica. Raul Dumitras ha anche affermato di non avere contatti con Martina dopo Temptation Island e ha condiviso la sua delusione verso l'atteggiamento di lei nel programma. Inoltre, ha rivelato di gestire un'impresa di mobili. La partecipazione di Dumitras a Grande Fratello è fortemente desiderata da Jessica Morlacchi.

La nuova edizione di Uomini e Donne è ufficialmente iniziata e tra i protagonisti figura uno dei personaggi più discussi di Temptation Island 2024, Martina De Ioannon. È possibile che il suo ex compagno faccia un apparizione sulla piccola schermo? È ancora presto per poterlo affermare, tuttavia, egli ha espresso l’intenzione di unirsi al cast del Grande Fratello. Raul Dumitras, rispondendo alle domande dei suoi follower, ha affermato che entrerebbe nella casa di Cinecittà, definendolo “un’esperienza fantastica”. Nonostante Martina sia al centro dell’attenzione e distante da eventuali triangoli amorosi, ciò non esclude Raul dal gioco. Si attende di sapere se Alfonso Signorini lo contatterà.

Nel frattempo, a Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha dichiarato di desiderare ardentemente la presenza di Raul Dumitras nella casa.

Dopo la conclusione di Temptation Island, Raul Dumitras ha rivelato: “Non ho avuto contatti con la mia ex dopo l’uscita dal show”.

“Appena tornato a casa lei mi mancava, ho sofferto molto la sua assenza. Sono deluso, ma non posso semplicemente ignorare i miei sentimenti. Non mi è piaciuto il suo atteggiamento e non mi aspettavo quasi niente di ciò che ho visto a Temptation Island. I miei sentimenti per lei si sono affievoliti, ho perso il rispetto e la stima che avevo per lei. Non ci siamo parlati per un mese, forse ho sbagliato a causa del mio orgoglio. Da parte sua, però, non ci sono stati tentativi di contatto. Accetto la situazione così com’è”.

Non me lo aspettavo, tuttavia recentemente ho ricevuto un’abbondanza di messaggi meravigliosi. È gratificante sapere che anche coloro che non mi conoscono personalmente si prendono il tempo per scrivere pensieri gentili. Valuto molto ciò che mi inviate. Faccio del mio meglio per leggere ogni messaggio, anche se non è sempre possibile rispondere a tutti, vi sono comunque grato. Inoltre, ho notato che molti di voi sono interessati alla mia professione. Che cosa faccio per vivere? Gestisco un’impresa di mobili. Ho sentito diverse ipotesi, ma questa è la realtà.