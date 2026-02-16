Home > Esteri > reclutamenti ibridi: profili falsi, ricatti e azioni di sabotaggio dalla russia

reclutamenti ibridi: profili falsi, ricatti e azioni di sabotaggio dalla russia

Indagine sui metodi di reclutamento: dalle app di incontri ai falsi avvisi giudiziari, ecco come vengono manipolate persone fragili per azioni di sabotaggio.

Aumento delle campagne ibride attribuite alla Russia

Negli ultimi anni le agenzie d’intelligence europee e ucraine hanno registrato una crescita di operazioni considerate riconducibili alla Russia. Non si tratta solo di azioni sul campo: le campagne miscelano strumenti digitali, inganno psicologico e l’uso strategico di reti locali per creare effetti destabilizzanti sia in Europa che in Ucraina.

Metodi e bersagli: come funzionano le reti di reclutamento

I metodi impiegati sono ormai codificati ma restano efficaci perché sfruttano fragilità reali. Profilo dopo profilo, account falsi — spesso femminili su app di incontri — raccolgono informazioni, foto e dati di posizione. Da lì scattano chiamate o messaggi che fingono accuse formali o procedimenti giudiziari: la vittima viene spinta, attraverso minacce e promesse, a cedere o a compiere atti illeciti. Questo passaggio dal “catfishing” al ricatto è rapido e studiato per ridurre la resistenza dell’interlocutore.

I canali preferiti sono piattaforme a bassa moderazione: chat pubbliche, gruppi Telegram e app di messaggistica end-to-end. Gli operatori costruiscono profili dettagliati e poi intensificano la pressione con documenti falsificati, minacce di procedimenti legali inventati e offerte economiche apparenti. Il risultato è una progressiva dipendenza della vittima, che spesso accetta piccoli favori all’inizio e poi scala verso azioni più gravi come vandalismi, incendi o sabotaggi.

Chi viene preso di mira

Non si tratta solo di ex combattenti o soggetti con addestramento specifico. I reclutatori puntano a persone in difficoltà economica o sociale: migranti isolati, disoccupati che cercano denaro facile, cittadini con precedenti che possono essere ricattati. La selezione mira a chi ha meno reti di supporto e più incentivo a non rivolgersi alle autorità. Il coinvolgimento è studiato per essere graduale: un favore, un pagamento, poi qualcosa di più rischioso.

Impatto operativo e