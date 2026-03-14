Record assoluto perl a chitarra di David Gilmour: venduta a 14,5 milioni dollari

(Adnkronos) - La leggendaria chitarra 'Black Strat' di David Gilmour, cantante e chitarrista dei Pink Floyd, è stata venduta per 14,5 milioni di dollari all’asta da Christie’s a New York, diventando la chitarra più costosa della storia. L’asta faceva parte della collezione di strumenti mus...

(Adnkronos) –

La leggendaria chitarra ‘Black Strat’ di David Gilmour, cantante e chitarrista dei Pink Floyd, è stata venduta per 14,5 milioni di dollari all’asta da Christie’s a New York, diventando la chitarra più costosa della storia. L’asta faceva parte della collezione di strumenti musicali di Jim Irsay, imprenditore e filantropo, noto soprattutto per essere stato il proprietario e Ceo della squadra di football americano Indianapolis Colts.

La chitarra, iconica per il suo ruolo nella registrazione di album fondamentali dei Pink Floyd come ‘The Dark Side of the Moon’ (1973), ‘Wish You Were Here’ (1975), ‘Animals” (1977) e ‘The Wall’ (1979), è stata utilizzata da Gilmour per le celebri canzoni ‘Money’, ‘Shine On You Crazy Diamond’ e per il solo di ‘Comfortably Numb’. Prima dell’asta, gli esperti stimavano un valore compreso tra 2 e 4 milioni di dollari.

Jim Irsay aveva già acquistato la ‘Black Strat’ all’asta nel 2019 per 5,245 milioni di dollari, cifra che all’epoca aveva fissato un record per una chitarra. In un’intervista con “Rolling Stone”, Gilmour ha dichiarato: “Queste chitarre sono state molto generose con me, sono come amici. È il momento che servano qualcun altro”.

Durante l’asta newyorchese molti sono stati i lotti aggiudicati a cifre straordinarie: la chitarra ‘Doug Irwin Tiger’ di Jerry Garcia è stata venduta per 11,56 milioni di dollari; la ‘Fender Mustang’ di Kurt Cobain per 6,907 milioni di dollari; il pianoforte verticale ‘Broadwood’ di John Lennon per 3,247 milioni d dollari. Venduti, inoltre, strumenti di altri grandi artisti come Eric Clapton, Bob Dylan e Miles Davis.

L’asta ha registrato numeri eccezionali: i 44 lotti della collezione hanno totalizzato 84,09 milioni di dollari, quasi quattro volte la stima minima, e ogni vendita è stata accompagnata da applausi nel salone di Christie’s. Julien Pradels, presidente di Christie’s Americas, ha commentato: “Abbiamo avuto la sensazione di fare storia, lotto dopo lotto. La collezione Irsay rappresenta oggetti iconici che raccontano la nostra cultura e il nostro tempo”. (di Paolo Martini)

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)