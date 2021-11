Recovery: Fico, 'reclutamento straordinario in Comuni per Pnrr'

Roma, 11 nov.

(Adnkronos) – "Devono essere effettivamente attivati i meccanismi per il potenziamento delle competenze amministrative dei comuni attraverso un reclutamento straordinario, come previsto dal Pnrr". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, all'assemblea dell'Anci.

"Misure importanti in questa direzione sono state già introdotte dal decreto legge n. 80 del 2021. Ma occorre, come giustamente evidenziato da Anci, valutare ulteriori meccanismi e risorse che consentano ai comuni di assumere tutto il personale necessario e qualificato per espletare i propri compiti".