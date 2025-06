Referendum: Bettini, 'disfatta sinistra è solo propaganda, passo in direzione giusta'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – "È naturale sperare di vincere un referendum. Tuttavia, parlare di sconfitta o di disfatta della sinistra e della Cgil è pura propaganda, neppure tanto intelligente". Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, si esprime sugli esiti del referendum.

"Il corpo elettorale delle forze del campo progressista nel 2022 fu del 26% degli aventi diritto al voto.

Oggi è oltre il 30%. Si consolida una base importante, combattiva e convinta delle forze alternative alla Meloni, in grado di allargarsi ampiamente. Si consolida l'alleanza tra le forze dell'alternativa in una comune battaglia. Si è posto finalmente al centro del dibattito il tema del lavoro e della sua condizione precaria, incerta, sfruttata, malpagata. È stata una battaglia democratica che ha fatto fare un passo in avanti di civiltà alla nostra democrazia. Non deve mancare una riflessione su quanta strada ancora ci sia da fare. Ma un passo nella direzione giusta è stato compiuto".