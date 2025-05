Referendum: Braga, 'strumento potente, riportano lavoro al centro'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Il voto per i referendum dell’8 e 9 giugno non è solo un diritto-dovere, è l’occasione per riportare al centro il lavoro, chiedere che sia meno precario e più sicuro. È lo strumento più potente in mano alle cittadine e ...

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – "Il voto per i referendum dell’8 e 9 giugno non è solo un diritto-dovere, è l’occasione per riportare al centro il lavoro, chiedere che sia meno precario e più sicuro. È lo strumento più potente in mano alle cittadine e ai cittadini. Usiamolo. Oggi in piazza a Roma per 5 Sì". Lo ha scritto sui social Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.