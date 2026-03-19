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Referendum Giustizia, l'intervista al ministro Nordio #2

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Due CSM aumenteranno i costi della Giustizia? "Una balla colossale" per il ministro della Giustizia Carlo Nordio e la sua teoria della "scissione dell'atomo"....

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Due CSM aumenteranno i costi della Giustizia?

“Una balla colossale” per il ministro della Giustizia Carlo Nordio e la sua teoria della “scissione dell’atomo”.

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