Home > Video > Referendum Giustizia, l'intervista al ministro Nordio #2 Referendum Giustizia, l'intervista al ministro Nordio #2 Due CSM aumenteranno i costi della Giustizia? "Una balla colossale" per il ministro della Giustizia Carlo Nordio e la sua teoria della "scissione dell'atomo".... di Adnkronos Pubblicato il 19 Marzo 2026 alle 15:21 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Due CSM aumenteranno i costi della Giustizia? “Una balla colossale” per il ministro della Giustizia Carlo Nordio e la sua teoria della “scissione dell’atomo”. https://www.youtube.com/shorts/5SHOz4SiY-0