Referendum: Libertà Eguale, '12 gennaio a Firenze incontro Sinistra che vota sì'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – "Dopo il possibile compromesso sulla data si riparte sui contenuti del referendum: Libertà Eguale a Firenze il 12 gennaio con la sinistra che vota Sì". Si legge in una nota di Libertà Eguale.

"La notizia che si è evitato uno scontro sulla data dei referendum col probabile esito di una soluzione finale baricentrica tra le parti, ossia tra metà e fine marzo, è un'ottima novità per tutti coloro che vogliono privilegiare un voto di merito sulla separazione delle carriere a prescindere dalle posizioni dei partiti, valorizzando così la funzione propria dei referendum".

"Per questa ragione confermiamo con l'associazione Libertà Eguale l'incontro del 12 gennaio a Firenze con "La sinistra che vota sì” con Bucciarelli, Concia Della Vedova, Fusaro, Mancina, Morando, Petruccioli, Salvi, Costa e Petrelli. Sono attese anche adesioni ulteriori. Siamo convinti come Libertà Eguale che più si discuterà dei concreto articoli della legge e non su vaghi timori che nulla hanno a che fare col testo, più sarà chiara la posizione di chi a sinistra dichiara in pubblico di votare Sì".