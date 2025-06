Referendum: Maraio (Psi), 'si riconosca sconfitta per rilanciare temi'

Roma, 9 giu (Adnkronos) - "Chi esulta, in queste ore, sul mancato quorum festeggia sulle preoccupazioni di tanti lavoratori, distrugge i sogni di tanti giovani che vivono e lavorano in Italia". Lo dice il segretario del Psi Enzo Maraio. "Compito del centrosinistra e’ non arrende...