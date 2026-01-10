Referendum: Maraio (Psi), 'siamo per il sì coerenti con la nostra storia'

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Siamo per il sì, è la posizione storica della comunità socialista”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi interviene sul tema referendum e giustizia. “Non ci convince la riforma del Governo Meloni e del ministr...

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Siamo per il sì, è la posizione storica della comunità socialista”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi interviene sul tema referendum e giustizia. “Non ci convince la riforma del Governo Meloni e del ministro Nordio ma da sempre -spiega- ci battiamo per la separazione delle carriere e questo ci spinge a dire sì.

Condurremo questa battaglia coerenti alla nostra storia e coerenti con l’obiettivo di allargare i confini del centrosinistra. So bene che nel centrosinistra l’orientamento è altro ma esiste, nel campo progressista e nella società civile, una sensibilità diversa ed a questa vogliamo dare voce e rappresentanza”.

“Ho chiesto a Bobo Craxi di promuovere le iniziative del comitato ‘Avanti è sì’, ci sarà anche Luigi Perifano, e di contribuire a fare sintesi delle diverse posizioni del campo progressista. Vogliamo unire e non dividere, vogliamo evitare che la destra più populista diventi unico riferimento dell’universo garantista. Intendiamo, e sarà il nostro contributo, favorire un dibattito nel merito e che eviti di diventare un attacco alla magistratura. In questa direzione, primo fra le forze politiche, abbiamo rivolto un appello al Capo dello Stato. La sua autorevolezza e guida potranno essere elemento di equilibrio e costruttivo invito alle forze politiche”.