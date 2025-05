Referendum: Renzi, 'io voto, ma chi non vuole andare a votare ha tutto il diritto di farlo'

Roma, 19 mag (Adnkronos) - "Andare a votare è sempre un dovere ma nel caso del referendum chi vuole non andare ha tutto il diritto di non andare a votare, contribuisce a non far scattare il quorum". Lo dice Matteo Renzi in una diretta sui social sui referendum. "Non è ve...

Roma, 19 mag (Adnkronos) – "Andare a votare è sempre un dovere ma nel caso del referendum chi vuole non andare ha tutto il diritto di non andare a votare, contribuisce a non far scattare il quorum". Lo dice Matteo Renzi in una diretta sui social sui referendum.

"Non è vero che al referendum c'è un obbligo di andare a votare.

Io vado a votare, noi siamo per la partecipazione -ha spiegato il leader di Iv-. Io stesso in passato ho proposto di non andare, i Ds nel 2003 hanno chiesto di non andare a votare".