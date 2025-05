Referendum: Ruotolo (Pd), 'Telemeloni li oscura, serve riforma radicale'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Oggi alle 11.30, davanti a tutte le sedi della Rai in Italia, il Partito Democratico ha promosso un sit-in di protesta per denunciare il vergognoso oscuramento del referendum dell’8 e 9 giugno. Un silenzio figlio del diktat del Governo Meloni, che invita apert...

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – "Oggi alle 11.30, davanti a tutte le sedi della Rai in Italia, il Partito Democratico ha promosso un sit-in di protesta per denunciare il vergognoso oscuramento del referendum dell’8 e 9 giugno. Un silenzio figlio del diktat del Governo Meloni, che invita apertamente i cittadini a non votare, temendo il raggiungimento del quorum".

Così in una nota Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria nazionale del Pd.

"Proprio per questo è fondamentale andare a votare: perché chi ha paura della democrazia cerca di spegnerla. La Rai, servizio pubblico, ha il dovere di informare, non di nascondere. L’atteggiamento di Telemeloni è solo l’ultima conferma della necessità urgente di riformare la governance della Rai, per renderla indipendente dalla politica".

"L’8 agosto entrerà in vigore il Media Freedom Act europeo, che impone regole precise sulla libertà e l’indipendenza dei media pubblici. Il Governo e il Parlamento devono adeguarsi subito: si approvi una riforma vera della Rai, che la renda autonoma, plurale, al servizio dei cittadini e non del potere."