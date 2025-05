Referendum: Schlein a Vespa, 'astensione legittima? Non condivido'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Botta e risposta a Porta a Porta tra Elly Schlein e Bruno Vespa. Per il conduttore l'astensione al referendum è una scelta legittima. Replica Schlein: "Io questo non lo condivido, dottore, perché io ho sempre votato anche referendum che non condivi...

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Botta e risposta a Porta a Porta tra Elly Schlein e Bruno Vespa. Per il conduttore l'astensione al referendum è una scelta legittima. Replica Schlein: "Io questo non lo condivido, dottore, perché io ho sempre votato anche referendum che non condividevo. Al massimo uno va e vota in un altro modo".