Referendum: Schlein, 'distinguo in Pd? Ben venga discussione ma linea è chiara'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – "La linea del Pd è una ed è chiara ed è quella che abbiamo discusso nella direzione nazionale ed è stata votata ed è il pieno appoggio ai 5 sì e non ci sono stati voti o contrari in quell'occasione. Poi siamo un grande partito largo e plurale qualcuno non sarà d'accordo e lo dice pure ma questo non cambia la linea del partito che è una ed è chiara".

Lo dice Elly Schlein a Porta a Porta.

Distinguo che "assolutamente non mi preoccupano perché il nostro è un partito democratico per davvero, non solo nel nome, ed è un partito plurale. Anzi sono orgogliosa che l'anno scorso abbiamo affrontato insieme un anno elettorale uniti e compatti, come tutti ci hanno riconosciuto, ma questo non vuol dire sopprimere la discussione".

"Io non cambierei mai il mio partito con uno dei tanti partiti personali che possono cambiare idea soltanto se il capo si sveglia di un umore diverso il giorno dopo. Quindi ben venga la discussione, l'importante è che non intacchi la chiarezza della linea e la linea sui referendum è molto chiara ed è il pieno appoggio a tutti e cinque quesiti".