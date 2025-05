Referendum: Schlein, 'sul Jobs Act Pd ha cambiato linea, anche base riconosce errore'

Roma, 18 mag (Adnkronos) - "Noi siamo gli unici che fanno discussioni vere e possono cambiare linea, va benissimo che oggi ci sia una nuova linea e che il Pd sia a favore di 5 sì ai referendum". Lo ha detto Elly Schlein a Che tempo che fa."Abbiamo fatto una discussione in Direz...

Roma, 18 mag (Adnkronos) – "Noi siamo gli unici che fanno discussioni vere e possono cambiare linea, va benissimo che oggi ci sia una nuova linea e che il Pd sia a favore di 5 sì ai referendum". Lo ha detto Elly Schlein a Che tempo che fa.

"Abbiamo fatto una discussione in Direzione nazionale e non ci sono stati voti contrari, ho sempre detto che non avrei chiesto abiure a nessuno.

I sondaggi dicono che c'è dove l'adesione è più alta è proprio nella nostra base, che è in grado di riconoscere quando sono stati fatti sbagli e vanno corretti", ha spiegato la segretaria del Pd.