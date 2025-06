Referendum: Verducci, 'oltre 14 mln al voto, punto partenza fondamentale'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – "Sapevamo dall'inizio che la sfida del quorum al Referendum sarebbe stata difficilissima. Però io sono convinto che sia stato giusto sostenere la battaglia referendaria. E io l'ho fatto con grande convinzione. Perchè solo dando forza al lavoro, solo tornando ad estendere diritti e cittadinanza, si può tornare a costruire una mobilitazione popolare intorno al lavoro, alla questione sociale, alla lotta contro le diseguaglianze".

Lo scrive il senatore Pd, Francesco Verducci, sui social.

"Nella percezione dello scenario politico, oggi tutti verranno a dirci che la destra ha vinto puntando sull'astensionismo e che la Meloni è più forte rispetto a prima. E che non ci saremmo dovuti immischiare nei Referendum. Non è così. Di fronte al Referendum, era giusto schierarsi. E provare a costruire, in condizioni difficilissime e nel silenzio di quasi tutti i media, una coscienza politica per l'alternativa".

"Oltre 14 milioni di persone sono andate a votare. Moltissimi giovani. Ragazze e ragazzi. Tutto questo è un punto di partenza fondamentale, che non va disperso. Per provare a costruire nuovamente un'identità forte e una proposta politica coraggiosa, non subalterna, che metta al centro lavoro e diritti".