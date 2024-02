Regionali: Orlando, 'bene Calenda e Conte pensi più a regioni che a voto europee'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Considero positivamente la riflessione di Calenda. Mi permetto di dirgli che forse bastava leggere la legge elettorale in Sardegna, non serviva allearsi con Rifondazione Comunista per scoprire che se si va divisi si rischia di perdere". Lo ha detto il deputato ...

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – "Considero positivamente la riflessione di Calenda. Mi permetto di dirgli che forse bastava leggere la legge elettorale in Sardegna, non serviva allearsi con Rifondazione Comunista per scoprire che se si va divisi si rischia di perdere". Lo ha detto il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro Andrea Orlando a Tagada' su La7.

"Se discutiamo di che cosa dobbiamo fare nelle regioni che vanno al voto ci troviamo la difesa del tessuto produttivo e industriale e la difesa della sanità pubblica. Sono punti su cui si vede l'identità di una coalizione. Il punto fondamentale è che ancora oggi Conte pensa più alle europee che alle regionali, invece bisogna pensare più alle regionali perché le europee vengono dopo e andranno meglio se si va bene regionali".

"Elly Schlein ha fatto la scelta giusta, anche con qualche mal di pancia di pezzi del Pd, alla fine ha funzionato e vedremo che spariranno i mal di pancia almeno nel nostro partito. Rispetto al tema se fare o no le alleanze con i 5stelle questo tema, almeno nel Pd, cambia molte cose. Ci sarà naturalmente sempre chi lavorerà per mettere in evidenza le distanze piuttosto che i punti in comune".