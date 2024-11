Report: Lupi, 'Antonella Giuli professionista esemplare'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - “Antonella Giuli è una professionista esemplare che svolge il suo ruolo all’ufficio stampa della Camera dei deputati con grande dedizione e serietà. Una persona apprezzata trasversalmente che è stata trasformata in modo del tutto strumental...

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Antonella Giuli è una professionista esemplare che svolge il suo ruolo all’ufficio stampa della Camera dei deputati con grande dedizione e serietà. Una persona apprezzata trasversalmente che è stata trasformata in modo del tutto strumentale in un bersaglio politico”. Lo dice il presidente di Noi moderati e commissario in Vigilanza Rai Maurizio Lupi.