Report: Nevi, 'con Garante opposizioni cercano pretesti per attaccare governo'

12 nov. (Adnkronos) - “Sul Consiglio dei garanti il governo non può fare assolutamente nulla, perché non ha pieni poteri. Le opposizioni stanno criticando un Presidente che è espressione del Pd: quindi, semmai, dovrebbero prendersela con il Pd, non con il governo”. C...

12 nov. (Adnkronos) – “Sul Consiglio dei garanti il governo non può fare assolutamente nulla, perché non ha pieni poteri. Le opposizioni stanno criticando un Presidente che è espressione del Pd: quindi, semmai, dovrebbero prendersela con il Pd, non con il governo”. Così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, intervenendo a Sky Start.

“La legge si può sempre cambiare, ma la verità è che, come al solito, stanno montando una polemica su un fatto inesistente. Il tema vero è verificare le deliberazioni del collegio, non i falsi pettegolezzi. Quello che conta sono le delibere, gli atti, che peraltro vengono approvati all’unanimità. Le opposizioni cercano ogni pretesto per attaccare il governo, ma l’autorità è un organo indipendente, e l’esecutivo non c’entra assolutamente nulla”, conclude.