Report: Ranucci, 'io candidato col M5s? A fatica riesco a fare il mio mestiere'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – Io candidato col M5s? "È una grande cazzata. Se me l'hanno chiesto non te lo dico, non mi sento adeguato per fare politica, che per me è una cosa estremamente seria, soprattutto con una legge elettorale come questa. A fatica riesco a fare il mio mestiere…”. Così il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.
