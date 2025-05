Resistenza: Mattarella, 'non ne perdiamo ricordo', medaglia d'oro a Comune Rivoli'**

Torino, 16 mag. (Adnkronos) - "É per me un momento di grande importanza consegnare la medaglia d'oro al gonfalone di Rivoli per esprimere la vicinanza della Repubblica alle sofferenze da loro subite e la riconoscenza per il contributo alla conquista di libertà e democrazia. &...

Torino, 16 mag. (Adnkronos) – "É per me un momento di grande importanza consegnare la medaglia d'oro al gonfalone di Rivoli per esprimere la vicinanza della Repubblica alle sofferenze da loro subite e la riconoscenza per il contributo alla conquista di libertà e democrazia. È un momento di grande importanza cui partecipo insieme a tutti i suoi concittadini".

Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante le cerimonia alla Prefettura di Torino per il conferimento della Medaglia d’Oro al Merito civile per la Resistenza al Comune di Rivoli, rappresentato dal sindaco Alessandro Errigo.

Il Capo dello Stato ha quindi incontrato il partigiano Giacomo Gallo: "grazie per allora", ha affermato. "Tanti bravi ragazzi purtroppo sono andati per la libertà di tutti noi", ha sottolineato quindi Gallo. "È così, ma non ne perdiamo il ricordo", ha concluso Mattarella.