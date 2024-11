Restauro della fontana di Trevi: lavori in corso e novità per i turisti

La fontana di Trevi: un simbolo di Roma in restauro

La fontana di Trevi, uno dei monumenti più iconici di Roma, è attualmente oggetto di un importante restauro che ha portato alla sua completa svuotatura. Questo intervento, avviato il 7 ottobre dalla Sovrintendenza Capitolina, è finanziato grazie alle risorse del progetto “Caput Mundi”. La fontana, che ogni giorno attira circa 12 mila turisti, è conosciuta in tutto il mondo e rappresenta un simbolo della città eterna.

Dettagli sui lavori di restauro

I lavori di manutenzione straordinaria prevedono una serie di interventi volti a preservare la bellezza e l’integrità della fontana. L’area è stata recintata con pannelli trasparenti che consentono ai visitatori di ammirare la struttura, pur impedendo l’accesso diretto. Questo restauro non solo mira a ripristinare la fontana, ma anche a migliorare l’esperienza dei turisti, che potranno continuare a lanciare monetine in una vasca bianca temporanea installata a ridosso del cantiere.

Impatto sul turismo e sulle tradizioni

La tradizione del lancio delle monetine nella fontana di Trevi è un rito che attira visitatori da ogni parte del mondo, simbolizzando un desiderio di ritorno a Roma. Nonostante i lavori in corso, i turisti possono continuare a partecipare a questa usanza grazie alla nuova vasca. Questo accorgimento permette di mantenere viva la tradizione, anche in un periodo di ristrutturazione. La fontana, una delle più fotografate al mondo, rappresenta non solo un’attrazione turistica, ma anche un importante patrimonio culturale da preservare per le future generazioni.

Prospettive future

Si prevede che i lavori di restauro si concludano entro la fine dell’anno, restituendo alla città di Roma uno dei suoi monumenti più amati in tutto il suo splendore. La fontana di Trevi, con la sua storia e la sua bellezza, continuerà a essere un punto di riferimento per turisti e romani, unendo passato e futuro in un abbraccio di arte e cultura.