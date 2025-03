Il mondo del retail di lusso è sempre più orientato verso un’esperienza d’acquisto integrata, che coniuga il prestigio delle più esclusive boutique internazionali con le dinamiche contemporanee del commercio elettronico. A soddisfare le esigenze di una clientela raffinata internazionale risponde THEBS (www.thebs.com), l’innovativo marketplace italiano che afferma un nuovo paradigma nell’universo del fashion luxury.

Nato grazie a Camera Buyer Italia, associazione che riunisce i più importanti retailer multibrand del lusso, THEBS ha l’obiettivo di trasformare e valorizzare il percorso d’acquisto online, garantendo autenticità e qualità premium grazie alla certificazione The Best Shops®. Questa garanzia consente alla piattaforma di distinguersi nel competitivo settore della moda internazionale.

Una selezione accurata con oltre 800 marchi e 60.000 proposte

THEBS è sinonimo di eccellenza e varietà: il suo catalogo comprende oltre 60.000 articoli selezionati tra più di 800 griffe internazionali iconiche e brand emergenti, in un’ottica di equilibrio tra eredità e innovazione. Tra i protagonisti dell’offerta spiccano nomi celebri come Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Salvatore Ferragamo, Valentino Garavani, Off-White, Burberry e molti altri.

La piattaforma propone una gamma articolata e sempre aggiornata di abbigliamento maschile e femminile, oltre a linee dedicate ai più giovani. Si possono trovare versatili capi d’abbigliamento, dalle eleganti giacche alle felpe casual, agli abiti da sera e ai trench più sofisticati.

Non mancano le calzature, autentiche protagoniste di uno stile raffinato e personale, che includono sneakers, stivali, mocassini e prodotti iconici come le scarpe Dolce e Gabbana donna. Alla selezione si affianca un’estesa offerta di accessori esclusivi, tra cui borse, occhiali da sole, cinture e articoli di gioielleria, ideali per completare ogni look.

Un servizio globale, efficiente e sicuro

Con l’obiettivo di rispondere alle aspettative sempre più elevate di consumatori esigenti, THEBS offre una piattaforma digitale avanzata e multilingue, operativa in oltre 80 Paesi. La collaborazione esclusiva con boutique e retailer selezionati garantisce spedizioni rapide attraverso corrieri affidabili, oltre a offrire pagamenti protetti con diverse opzioni, tra cui PayPal e carte di credito.

L’esperienza d’acquisto esclusiva e sicura è ulteriormente avvalorata da procedure trasparenti e flessibili, come il reso entro 14 giorni, che assicurano il massimo livello di serenità e soddisfazione del cliente finale.

Una piattaforma riconosciuta dai clienti per eccellenza e affidabilità

L’apprezzamento dei clienti conferma il successo crescente di THEBS. Con oltre 4.400 recensioni certificate su Trustpilot con punteggio eccellente, il marketplace italiano testimonia la sua capacità di conquistare il consenso del pubblico attraverso qualità, attenzione al dettaglio e affidabilità.

Grazie a un modello di business unico, che unisce tradizione e avanguardia tecnologica, THEBS è oggi più di un semplice marketplace di moda: costituisce un punto di riferimento globale per chi cerca autenticità, competenza e uno shopping consapevole e decisamente prestigioso.