Un nuovo inizio per Napoli

Con un invito simbolico a riappropriarsi di spazi storici, l’ex Ospedale Militare di Napoli riapre le sue porte al pubblico dopo oltre trent’anni di chiusura. Questo luogo, ricco di fascino e storia, si trasforma in La Santissima – Community Hub, un laboratorio di creatività e innovazione. Situato nella palazzina “C” del complesso della SS. Trinità delle Monache, nel cuore pulsante della città, il progetto rappresenta un esempio di rigenerazione urbana temporanea, ideato da Urban Value by Ninetynine in collaborazione con diverse istituzioni locali.

Un progetto collettivo per la comunità

La Santissima non è solo un centro culturale, ma un vero e proprio polo di innovazione sociale. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l’Agenzia del Demanio, il Comune di Napoli e il consorzio di cooperative sociali Coop4Art. Questi attori si uniscono per creare un ambiente che promuove la mutualità, la solidarietà e un’economia circolare, rispondendo ai bisogni della comunità. Durante l’inaugurazione, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sottolineato l’importanza di trasformare spazi inutilizzati in luoghi vivi, capaci di offrire alternative culturali e sociali.

Attività per tutti i gusti

Il progetto de La Santissima prevede una programmazione ricca e variegata, in grado di attrarre un pubblico eterogeneo. Gli spazi polifunzionali sono stati progettati per ospitare eventi che spaziano dalla musica all’arte contemporanea, dal cinema alla formazione, fino alle arti performative. Ogni piano dell’edificio è dedicato a diverse attività, creando un ambiente dinamico e stimolante. I partner residenti non solo condividono gli spazi, ma lavorano insieme per sviluppare progetti innovativi e inclusivi, contribuendo a fare di questo hub un vero e proprio centro di produzione culturale.