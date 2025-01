Il mistero di Jack lo Squartatore

La figura di Jack lo Squartatore continua a suscitare un interesse senza tempo, nonostante siano passati oltre 130 anni dagli orribili omicidi che terrorizzarono Londra. Questo misterioso serial killer, la cui identità rimane sconosciuta, ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva britannica e oltre. Recentemente, una discendente di una delle sue vittime ha sollevato nuovamente il velo su questo caso irrisolto, chiedendo l’apertura di nuove indagini.

Richiesta di nuove indagini

Secondo quanto riportato dai media, Karen Miller, discendente di Catherine Eddowes, una delle vittime di Jack, ha chiesto di riaprire le indagini utilizzando le moderne tecnologie di analisi del DNA. La Miller sostiene che uno scialle, ritenuto appartenere a sua nonna, potrebbe contenere tracce del killer. Questa richiesta si basa su una teoria avanzata nel 2014 da Russell Edwards, che indicava Aaron Kosminski, un barbiere polacco, come il possibile assassino.

Il ruolo di Aaron Kosminski

Kosminski è stato uno dei tanti sospetti durante le indagini originali, ma è stato rilasciato per mancanza di prove concrete. La sua figura è tornata alla ribalta grazie al libro di Edwards, che ha riaperto il dibattito su chi fosse realmente Jack lo Squartatore. La Miller, parlando con un noto tabloid britannico, ha affermato: “Le vittime non hanno mai avuto giustizia”. La sua richiesta di un’inchiesta formale è un appello per dare finalmente un nome all’assassino, dopo oltre un secolo di speculazioni.

Critiche e nuove teorie

Nonostante l’interesse suscitato dalla tesi di Edwards, molti esperti e storici hanno sollevato dubbi sulla validità delle sue conclusioni. Nel corso degli anni, numerosi investigatori e appassionati hanno proposto teorie spesso fantasiose, coinvolgendo figure di spicco dell’epoca, ma senza prove concrete. Nel 2023, un’altra teoria è emersa, suggerendo che Hyam Hyams, un immigrato e fabbricante di sigari, potesse essere il vero colpevole. Tuttavia, anche questa nuova ipotesi manca di fondamenti solidi.

Il fascino duraturo di un caso irrisolto

Il caso di Jack lo Squartatore continua a esercitare un fascino irresistibile, alimentato da storie, libri e film. La richiesta di nuove indagini da parte di Karen Miller riaccende l’interesse per una vicenda che ha segnato la storia criminale del Regno Unito. Mentre la tecnologia avanza, la speranza di scoprire la verità su uno dei più famosi serial killer della storia rimane viva, ma il mistero persiste, avvolto in un alone di oscurità e speculazione.