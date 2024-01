Ricciardi, 'Ps al collasso? Tutto previsto, come flop vaccini’

Roma, 4 gen. (Adnkronos Salute) - “Si sapeva che in questo periodo dell’anno ci sarebbe stata una sovrapposizione di tutti i virus respiratori: influenzale, parainfluenzale, sinciziale e Sars-CoV-2. Eppure, non è stato fatto nulla a livello di programmazione, organizzazione e pote...

Roma, 4 gen. (Adnkronos Salute) – “Si sapeva che in questo periodo dell’anno ci sarebbe stata una sovrapposizione di tutti i virus respiratori: influenzale, parainfluenzale, sinciziale e Sars-CoV-2. Eppure, non è stato fatto nulla a livello di programmazione, organizzazione e potenziamento dei servizi sanitari. Risultato? I Pronto soccorso sono al collasso”. Questo il quadro tracciato all'Adnkronos Salute da Walter Ricciardi, docente di Igiene all'Università Cattolica di Roma.

Ad aggravare la situazione, secondo Ricciardi, “il flop della campagna vaccinale per influenza e Covid” partita a “dicembre anziché prendere il via a settembre”. “Niente è stato fatto per rafforzare il Sistema sanitario nazionale – rimarca l’esperto – e a pagare lo scotto sono sempre i cittadini. Milioni di italiani sono a letto con febbre a causa dell’influenza o del Covid e migliaia di loro affollano i pronto soccorso, da giorni presi d’assalto. Non faccio profezie ma era tutto già scritto. Io stesso l’ho dichiarato in più occasioni. Siamo all’anticamera del disfacimento della sanità pubblica”.