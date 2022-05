Rifiuti: Salvini, 'non si può mettere in discussione Governo per termovalorizzatore'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – "Oggi ho letto l'intervista di un parlamentare Cinquestelle che dice che sono disposti a mettere in discussione il Governo se insisteremo sulla necessità di un termovalorizzatore a Roma. Io dico che non ne basta uno, penso alla Sicilia, alla Campania, in un momento di crisi energetica i rifiuti devono diventare energia, calore, ricchezza.

Mettere in discussione il Governo perchè non si vuole trasformare in energia i rifiuti che abbandonano nelle strade romane mi sembra veramente fuori dal mondo". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio 24-Il Sole 24 ore.

"Se uno nel 2022 dice se fate il termovalorizzatore a Roma noi non ci stiamo… Siamo nel 2022, ovunque nel mondo i rifiuti sono ricchezza, solo in alcune zone d'Italia -ha ribadito il leader del Carroccio- i rifiuti sono un problema e sono in mano alla gestione della malavita".