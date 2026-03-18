Riforma costituzionale in El Salvador: pene a vita per i reati più gravi

Una mossa del presidente Nayib Bukele cambia la Costituzione e riapre il dibattito sulla sicurezza e sul giusto processo

L’Assemblea Legislativa di El Salvador, controllata dal partito del presidente, ha dato l’ok a una modifica costituzionale che consente la pena perpetua per chi commette omicidio, stupro o atti di terrorismo. La decisione, presa in seduta plenaria, arriva in un clima di forte tensione politica e sociale e segue la pubblicazione di un rapporto internazionale che accusa l’esecutivo di gravi violazioni durante il suo regime di sicurezza straordinario.

La riforma riguarda il secondo inciso dell’articolo 27 della Carta Magna, che sino a oggi impediva le condanne a vita privilegiando la rieducazione. L’approvazione è avvenuta senza un dibattito parlamentare approfondito e la nuova norma dovrà essere ratificata in un’ulteriore sessione per entrare formalmente in vigore.

Il percorso parlamentare e i passaggi formali

In aula la proposta è stata presentata dal ministro della Sicurezza e subito votata dalla maggioranza. Alla votazione hanno aderito 54 deputati del movimento di governo, i tre parlamentari alleati e due esponenti dell’opposizione, mentre una sola deputata ha espresso voto contrario. Dopo questo primo via libera, la Costituzione richiede una seconda approvazione in una nuova seduta plenaria per rendere effettiva la modifica e, parallelamente, saranno necessari adeguamenti del Codice Penale e delle leggi correlate per allineare le norme ordinarie alla nuova disposizione costituzionale.

Implicazioni procedurali e limiti precedenti

Fino a oggi la giurisprudenza salvadoregna stabiliva un tetto massimo di detenzione che, nella pratica, era differente dalla pena perpetua. Il cambiamento formale dell’articolo 27 interrompe questa tradizione e impone una revisione di strumenti come la legge penale giovanile e la normativa contro il terrorismo. Il governo ha presentato un pacchetto di emendamenti per omogeneizzare il sistema legale con la nuova formulazione costituzionale.

Le ragioni del governo e le dichiarazioni ufficiali

L’esecutivo giustifica la riforma sostenendo la necessità di garantire sicurezza e protezione alle vittime. Il presidente ha rilanciato la proposta come risposta a anni di violenza delle reti criminali, mentre il ministro della Sicurezza ha difeso la decisione come un cambiamento definitivo nella lotta contro chi «ha seminato terrore» nelle comunità. In aula il tono è stato netto e diretto, con attacchi agli enti che hanno criticato le politiche statali e con messaggi rivolti ai media internazionali accusati di pressioni a favore dei detenuti.

Retorica e messaggi pubblici

Nel discorso ufficiale il governo ha parlato di un mutamento irreversibile del quadro penale, sostenendo che la misura è voluta dalla maggioranza dei cittadini. Al contempo la comunicazione statale ha lanciato campagne sui social per contrastare le critiche estere. Tra le parole usate in aula si è registrata una forte polarizzazione: da un lato la necessità di sicurezza, dall’altro la negazione di qualsiasi legittimità agli organismi internazionali che segnalano abusi.

Reazioni esterne, diritti e scenari futuri

La decisione parlamentare ha sollevato preoccupazioni tra organizzazioni per i diritti umani e osservatori internazionali, specialmente alla luce di un rapporto che imputa al governo possibili crimini contro l’umanità in occasione dello stato di eccezione tuttora in vigore da anni. Le misure straordinarie hanno permesso la detenzione massiccia di persone: secondo dati ufficiali citati fino a marzo 2026, oltre 85.000 persone sono state arrestate nell’ambito delle operazioni di sicurezza, spesso in processi di massa che hanno sollevato dubbi sul rispetto del giusto processo.

Sul piano pratico, se la riforma sarà confermata, ci si aspetta un impatto significativo sul sistema carcerario e sulle tutele legali. Possibili ricorsi costituzionali, pressioni diplomatiche e iniziative di monitoraggio internazionale sono scenari plausibili. Nel dibattito pubblico rimangono aperte le domande su efficacia, legalità e conseguenze sociali di una scelta che ridefinisce la punizione massima prevista dallo Stato.