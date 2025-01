Un congresso all’insegna della riforma

Il XVII Congresso Nazionale di Usigrai, tenutosi al Palace Hotel di Milano Marittima, ha rappresentato un momento cruciale per il futuro del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia. Con la nomina di Daniele Macheda a segretario, confermato all’unanimità, l’organizzazione si prepara ad affrontare un mandato ricco di sfide e opportunità. Macheda ha dichiarato: “Usciamo dal Congresso più solidi. Abbiamo di fronte un mandato denso di impegni, primo fra tutti la riforma della Rai secondo i criteri fissati dall’Europa”. Questa affermazione sottolinea l’importanza di un rinnovamento che risponda alle esigenze moderne e alle aspettative del pubblico.

Il nuovo esecutivo e le sue sfide

Durante il congresso, i delegati e i Cdr della Rai hanno eletto gli 11 membri dell’Esecutivo Usigrai. La lista principale, Usigrainsieme per la Rai, ha visto l’elezione di dieci membri, tra cui nomi noti come Alberto Ambrogi e Carmen Santoro. La presenza di Roberta Cerqua, rappresentante della Lista 2 – RaiServizioPubblico, evidenzia la volontà di includere diverse voci e prospettive all’interno dell’organizzazione. Questo nuovo esecutivo avrà il compito di affrontare questioni cruciali, come la trasparenza, l’inclusione e l’innovazione, per garantire che la Rai rimanga un pilastro del racconto del Paese.

Il servizio pubblico al centro del dibattito

La riforma della Rai non è solo una questione interna, ma un tema che coinvolge l’intera società italiana. Macheda ha enfatizzato l’importanza di collaborare con le redazioni e le organizzazioni sociali, sottolineando che il servizio pubblico della Rai deve rimanere centrale nel panorama mediatico. In un’epoca in cui le piattaforme digitali dominano il consumo di contenuti, la Rai deve adattarsi e rispondere alle nuove sfide, mantenendo al contempo il proprio ruolo di servizio pubblico. La partecipazione attiva dei cittadini e la loro fiducia nel servizio pubblico saranno fondamentali per il successo di questa riforma.