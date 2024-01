Riforme: Borghi (Pd), 'superare bicameralismo paritario'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - “Chiedo di sapere se risponda al vero che il ddl Casellati sarà sottoposto a pesanti emendamenti da parte del relatore o del governo. Discutere di un testo in corso di modificazione sarebbe inutile e paradossale. Nella nostra proposta di legge abbinata in pro...

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Chiedo di sapere se risponda al vero che il ddl Casellati sarà sottoposto a pesanti emendamenti da parte del relatore o del governo. Discutere di un testo in corso di modificazione sarebbe inutile e paradossale. Nella nostra proposta di legge abbinata in proposito ci sono alcuni elementi qualificanti: possibilità del primo ministro di revocare i ministri, ritorno al voto se il capo del governo eletto direttamente viene sfiduciato. E poi il superamento del bicameralismo paritario. Oggi votiamo in Aula l’autonomia. È impensabile un sistema che prevede l’esercizio di 23 funzioni legislative da parte delle regioni senza una Camera delle autonomie e delle regioni”. Lo ha detto in Commissione Affari Costituzionali del Senato il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva, durante la discussione sul Premierato.

“Meloni continua a dire: ‘ci rivediamo al referendum’. Ma questa è una battuta da talk show, non si può fare a sportellate su tutto. Men che meno sulle istituzioni, che sono di tutti e devono reggere nel tempo. Io vorrei discutere di elementi fondamentali, come la legge elettorale, che deve andare di pari passo con il premierato, e il ruolo dei partiti e il tema del finanziamento pubblico. Affrontando armonicamente tutti questi aspetti – ha concluso Borghi – sarà possibile affrontare la discussione. In assenza di questi aspetti che oggi sollevo in questa sede, è difficile formarsi un giudizio compiuto e soprattutto non si fa una riforma adeguata e armonica”.