Riforme: Casellati, 'premierato non per c. destra, dare stabilità anche a chi verrà'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – "Oggi viviamo una situazione di stabilità con il governo Meloni", ma "come si può costruire se non c'è visione del futuro? La riforma del premierato è una straordinaria leva di carattere economico. La stabilità significa credibilità, attrattività all'estero, possibilità di programmare il futuro. Un governo che dura 18 mesi che può produrre? Nulla".

Così il ministro per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati intervenendo al 40esimo convegno di Confindustria Giovani imprenditori a Capri.

Il premierato "non è una riforma del e per il centrodestra – prosegue – è una riforma per il paese, per dare stabilità anche a chi verrà". "Le agenzie di rating si sono basate sulla stabilità politica per dire che il Paese sta crescendo ed è diventato attrattivo rispetto agli investimenti esteri. Oggi a differenza di altri paesi considerati stabili che sono diventati instabili, la credibilità dell'Italia è cresciuta notevolmente grazie alla stabilità di governo".

"Per presentare il disegno di legge ho aspettato sei mesi perché nel nostro programma c'era il semi presidenzialismo, ho abbassato la bandierina del presidenzialismo" per le opposizioni e "ci siamo orientati verso l'elezione diretta del presidente del Consiglio". Più volte mi sono seduta al tavolo, ma "questo dialogo non è stato voluto", conclude.