Le proposte di emendamento sugli stipendi

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha recentemente annunciato la possibilità di emendamenti riguardanti gli stipendi dei medici. Durante un’intervista all’Healthcare Summit 2024, ha dichiarato che ci sono proposte all’attenzione della Commissione Bilancio della Camera, mirate ad aumentare l’indennità di specificità per chi opera nel servizio sanitario pubblico. Inoltre, si sta valutando la possibilità di defiscalizzare questa voce stipendiale, un passo che potrebbe incentivare ulteriormente i professionisti del settore.

Le manifestazioni e le adesioni allo sciopero

Riferendosi allo sciopero che ha avuto luogo mercoledì, Schillaci ha espresso rispetto per le manifestazioni dei medici, ma ha anche sottolineato che il governo ha sempre messo il personale sanitario al centro della propria agenda politica. Secondo i sindacati, l’adesione allo sciopero ha raggiunto l’85%, mentre il ministro ha contestato questi numeri, affermando che le statistiche ufficiali indicano una partecipazione di poco oltre l’1%. Questa discrepanza ha sollevato interrogativi sulla reale portata del malcontento tra i professionisti della salute.

Le liste d’attesa e il monitoraggio delle prestazioni

Un altro tema cruciale affrontato da Schillaci riguarda le liste d’attesa. Il ministro ha assicurato che i decreti attuativi per affrontare questo problema sono in fase avanzata, con alcuni già inviati alle Regioni. Ha ribadito che chi critica le misure per la mancanza di fondi non tiene conto che prima non esisteva uno strumento per monitorare i settori in difficoltà. A partire da febbraio, sarà attivata una piattaforma per il monitoraggio continuo, che permetterà ai cittadini di conoscere i tempi reali delle prestazioni sanitarie.

Investire nella prevenzione per un futuro sostenibile

Schillaci ha concluso la sua intervista sottolineando l’importanza della prevenzione nella sanità. Con una popolazione sempre più anziana, è fondamentale investire in strategie preventive per ridurre l’incidenza di malattie croniche e oncologiche. Secondo il ministro, un sistema sanitario universalistico come quello italiano non potrà mantenere la sua efficacia se non si riduce il numero di malati, specialmente tra gli anziani. La sfida è quindi quella di garantire un servizio sanitario che non solo curi, ma prevenga, per assicurare un futuro sostenibile per tutti.