Rigopiano: parenti vittime a P.Chigi da Meloni, 'chiediamo verità'**

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – La delegazione dei famigliari delle vittime della strage di Rigopiano sono arrivati a Palazzo Chigi, attesi dal premier Giorgia Meloni. Sono trascorsi sei anni dalla tragedia, quando l’hotel esclusivo a due passi da Farindola, in provincia di Pescara, fu travolto da una valanga, lasciando dietro sé una scia di 29 morti. Soltanto undici i superstiti in quella giornata di gennaio in cui la neve continuava a scendere senza sosta. Oggi a Palazzo Chigi Giampaolo Matrone, uno dei sopravvissuti che ha resistito 62 ore sotto le macerie ma che lì ha perso la moglie, ha portato al presidente del Consiglio una lettera scritta a penna dalla figlia Giorgia, 11 anni.

"Rappresentiamo quello che abbiamo vissuto in questi anni – dice Marco Foresta, uno dei membri della delegazione, varcando il portone del Palazzo che ospita la presidenza del Consiglio – e anche quello che abbiamo vissuto con la sentenza di primo grado". A Meloni "rappresenteremo i nostri sentimenti e la nostra idea di quello che è successo da quel giorno fino ad oggi. Ci saranno sicuramente altri gradi di giudizio", dice Foresta, richiamando la sentenza di primo grado che tanto ha fatto discutere, "vogliamo che esca tutta la verità, come abbiamo sempre detto in questi sei anni, e che sia la vera verità non una parte".

A chi gli domanda un commento sulle parole di Guido Bertolaso, che ha detto che se fosse stato a capo della Protezione civile la tragedia non sarebbe avvenuta, "questo aumenta ancora il nostro dolore – replica Foresta -, tutto ciò che rimane intentato o pensato e non detto non fa altro che aumentare le nostre convinzioni su quello che è successo: i nostri cari non sono tornati indietro, qualcosa è successo e lo devono accertare veramente".