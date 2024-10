Il sorprendente caso di un uomo che ha vissuto per nove anni con un verme Loa Loa nel suo occhio, un parassita limitato alla zona delle foreste pluviali dell'Africa occidentale e centrale

Un uomo originario del Camerun si è recato al pronto soccorso dell’ospedale di Camposampiero, in provincia di Padova, lamentando la presenza di qualcosa che si muoveva nel suo occhio.

Rimosso un verme Loa Loa dall’occhio di un paziente: un caso eccezionale dopo nove anni

Inizialmente, i medici hanno sospettato una semplice infezione, ma dopo ulteriori accertamenti è emersa una condizione molto più rara: la loiasi, un’infezione causata dal parassita Loa Loa.

La situazione ha coinvolto il personale dell’Oculistica dell’ospedale e dell’Unità Operativa di Laboratorio Analisi dell’Usl 6, portando a una significativa scoperta clinica. Questo caso ha vinto il primo premio nella categoria “poster” al 56° Congresso Nazionale SIBioC, dedicato alla medicina di laboratorio.

Il parassita Loa Loa è comune nelle foreste pluviali dell’Africa centrale e occidentale.

Estratto verme Loa Loa da un paziente: era lì da 9 anni

Ha una forma filiforme e si trasmette all’uomo attraverso il morso di un tafano. Tra i sintomi segnalati dal paziente c’erano arrossamento degli occhi, lacrimazione e prurito, oltre a gonfiori alle caviglie e ai polsi.

Dopo aver identificato il problema, i medici sono riusciti a rimuovere prontamente il verme dall’occhio del paziente. Un’analisi del sangue ha rivelato la presenza di microfilarie, il che ha confermato che il parassita era attivo nel suo organismo da ben nove anni, nonostante non fosse rientrato in Africa. Questo rende il paziente un caso raro e straordinario di loiasi, mai registrato in questa parte del mondo.