"Rinasco", il nuovo singolo dei Collage sull'amore per la vita

Roma, 1 giu. (askanews) – Esce su tutte le piattaforme, “Rinasco”, il nuovo singolo e il video dei Collage con Tore Fazzi leader voce solista e chitarra basso, Francesco Astara batteria, Fabio Nicosia tastiere pianoforte e cori, Uccio Soro chitarre e cori. Il testo è di Saverio Grandi, la musica di Gabriele Oggiano, etichetta Scarlet, edizioni Curci, registrato al Rogue Recording Studio di Londra, con la produzione artistica e gli arrangiamenti di Gianluca Cucchiara con la collaborazione di Michael Mykey Kew (Sound Engeneer) e della violinista Kotono Sato.

Rinasco è il secondo singolo del nuovo lavoro dei Collage, un gruppo che ha scritto pagine importanti della storia della musica italiana e che oggi ci racconta il nuovo progetto: un brano con un titolo assolutamente non casuale a sancire una vera ri-partenza, un cambio di direzione, che non prescinde dai successi che tutti conosciamo, ma ci mostra una nuova direzione artistica, internazionale che guarda al di là di ogni confine, anche oltre quel mare meraviglioso che avvolge la Sardegna, dove affondano le loro radici.

Rinasco racconta l’amicizia, l’amore per la vita, la speranza che ci dà nuova linfa e la spinta a credere in noi stessi anche dopo una cocente delusione, una sconfitta, un dolore profondo: “Il brano è nato da una mia esigenza che Gabriele e Saverio hanno tradotto in parole e musica, grazie ad un rapporto consolidato non solo lavorativo, ma di fiducia. Rinasco è una ri-partenza, è la voglia di ricominciare dopo un momento davvero complicato: un legame profondo che si spezza, una caduta, un momento di scoraggiamento, di stop forzato. Ognuno di noi nel profondo, sa come può essere difficile rimettersi in pista, ritrovare lucidità e la voglia di guardare avanti, ridisegnando il proprio percorso. Ma è anche vero che, talvolta, la vita ci sorprende offrendoci opportunità che mai avremmo immaginato. Rinasco – aggiunge Tore Fazzi – volevamo che avesse, senza tradire il nostro back ground artistico, una rinnovata veste che ha trovato con il sapiente arrangiamento di Gianluca Cucchiara, figlio del grande Tony e il lavoro fatto a Londra al Rouge Recording Studio. Siamo sardi, viviamo qui, ma siamo nomadi delle registrazioni e abbiamo sempre scelto di incidere la nostra musica ovunque in quel momento, trovasse casa”.

Gabriele Oggiano che ne ha composto la musica sottolinea: “La musica è arrivata così, semplicemente, da una bozza alla quale io e Saverio avevamo cominciato a lavorare. Un messaggio che è quasi un tormentone e assolutamente attuale di questi tempi. Un bel percorso per questa canzone, che è un pop rock, con sonorità di chitarre elettriche che oggi non sono più così predominanti, per un brano incalzante, che dal vivo avrà delle grandissime potenzialità. Ha una veste internazionale che Tore ha voluto fortemente. Lui è un artista pignolo, attento ai dettagli che non lascia mai al caso: arriva in studio alle otto del mattino e lavora tutto il giorno con la stessa lucidità, fino alla sera. Sono molto contento di aver realizzato questo brano in tandem con Saverio che è una penna fantastica, per un gruppo come i Collage ed un amico come Tore”.

Il videoclip girato nella meravigliosa location delle Saline Conti Vecchi a Cagliari (valorizzate dal FAI), un’immensa area naturalistica e un sito di archeologia industriale all’interno di un impianto tuttora produttivo, ha come straordinaria scenografia allestimenti d’epoca, le vasche naturali e le montagne di sale. Un racconto che è vita reale, ricordo, ma anche sogno con immagini dai colori caldi, avvolgenti, per le scene girate all’interno, a sottolineare l’introspezione, il viaggio che facciamo dentro di noi, per ritrovar-ci. Poi, in un crescendo, la luce quasi abbagliante delle saline ci catapulta verso la ri-nascita in un ri-torno alla vita, forte, prepotente e meraviglioso. Accanto alla band, due giovanissimi attori a sottolineare la universalità di un messaggio che è per tutti, a prescindere: perché se lo voglio davvero, Rinasco.