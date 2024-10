Rinnovamento nella giunta regionale pugliese: nuove nomine e deleghe

La Regione Puglia ha recentemente subito un importante rinnovamento nella sua giunta, con nuove nomine che promettono di portare un cambiamento significativo nella gestione delle politiche regionali. Il governatore Michele Emiliano ha deciso di apportare modifiche strategiche, nominando Raffaele Piemontese come nuovo assessore alla Sanità e Benessere animale, nonché Sport per tutti. Questa scelta è stata accolta con entusiasmo, poiché Piemontese ha dimostrato competenza e dedizione nel suo lavoro precedente.

Le nuove deleghe e i volti noti della giunta

Oltre alla nomina di Piemontese, Emiliano ha anche introdotto Fabiano Amati come assessore al Bilancio, Ragioneria, Finanze e Affari Generali. Amati è un volto noto della politica pugliese e la sua esperienza sarà fondamentale per gestire le risorse economiche della regione in un periodo di sfide e opportunità. La delega alla Programmazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione e Europei è stata affidata ad Alessandro Delli Noci, un altro assessore già affermato, che avrà il compito di garantire che i fondi europei siano utilizzati in modo efficace per lo sviluppo della regione.

Focus sulle risorse idriche e infrastrutture

Un altro aspetto cruciale del rinnovamento riguarda la gestione delle risorse idriche. Donato Pentassuglia, già assessore, ha ricevuto la delega alle Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica. Questa nomina è particolarmente rilevante in un contesto di crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale e la gestione delle risorse naturali. Inoltre, il presidente Emiliano ha deciso di mantenere per sé le deleghe alle Infrastrutture, Difesa del suolo e rischio sismico, Demanio e Patrimonio, sottolineando l’importanza di questi settori per la sicurezza e lo sviluppo della regione.

Queste nomine rappresentano un passo importante verso un governo regionale più dinamico e reattivo, capace di affrontare le sfide attuali e future. La giunta pugliese si prepara a lavorare su temi cruciali come la sanità, le infrastrutture e la sostenibilità, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini pugliesi.