Interruzione della circolazione ferroviaria

Un guasto ha colpito la linea ferroviaria Ancona-Foligno-Orte, creando disagi significativi per i passeggeri. L’incidente si è verificato nella zona di Campello Clitunno, in Umbria, e ha causato ritardi considerevoli a diversi treni. L’interruzione della circolazione è durata circa sei ore, ma grazie all’intervento tempestivo dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), la situazione è stata rapidamente ripristinata. La circolazione è ripresa poco prima delle 14 di sabato, alleviando così le preoccupazioni dei viaggiatori.

Disagi per i passeggeri

Le Ferrovie dello Stato (FS) hanno comunicato che un treno regionale ha subito un rallentamento di ben 140 minuti. Inoltre, una Freccia, un intercity e sei treni regionali hanno dovuto limitare il loro percorso, con la necessità di sostituire il servizio ferroviario con nove autobus. Nonostante i disagi, nessuno dei convogli si è fermato lungo il tragitto, garantendo così una certa continuità nel servizio. Per mitigare i disagi, sono stati attivati sette bus sostitutivi a Foligno per il Freccia Argento proveniente da Ravenna e diretto a Roma.

Assistenza ai viaggiatori

Per garantire il comfort dei passeggeri, le Ferrovie hanno fornito kit ristoro a bordo dei treni e nelle stazioni. Questo intervento ha dimostrato l’impegno delle FS nel garantire un servizio di qualità anche in situazioni di emergenza. L’assistenza a bordo e nelle stazioni ha contribuito a rendere l’attesa meno gravosa per i viaggiatori, che hanno potuto contare su un supporto concreto durante l’interruzione del servizio. La ripresa della circolazione segna un passo importante verso il ripristino della normalità per i pendolari e i turisti che utilizzano questa importante arteria ferroviaria.