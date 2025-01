Guasto elettrico paralizza il traffico ferroviario

Ieri, il sistema ferroviario del nord Italia ha subito un grave contrattempo a causa di un guasto sulla linea elettrica che ha colpito le stazioni milanesi. La situazione è stata particolarmente critica, con ritardi e cancellazioni che hanno messo in difficoltà migliaia di pendolari e viaggiatori. Il problema è iniziato quando un treno ad alta velocità ha danneggiato il pantografo della linea aerea, creando una serie di complicazioni che hanno portato a un’interruzione totale dell’alimentazione elettrica.

Interventi rapidi per il ripristino

Fortunatamente, il personale tecnico di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) è intervenuto prontamente per risolvere la situazione. Dalle 15 di ieri pomeriggio, i tecnici hanno lavorato incessantemente per ripristinare la linea, permettendo così la riattivazione dei servizi ferroviari. Le linee per Venezia e Genova sono state riattivate già dalle 10.30, mentre il collegamento con Bologna è stato ripristinato successivamente. Questo intervento ha permesso di ridurre al minimo i disagi per i viaggiatori.

La situazione attuale nelle stazioni

Oggi, la situazione nelle stazioni di Milano è tornata alla normalità. I treni partono e arrivano regolarmente, e i pendolari possono finalmente riprendere le loro routine quotidiane senza ulteriori preoccupazioni. La Polfer ha escluso qualsiasi atto di sabotaggio doloso, rassicurando i viaggiatori sulla sicurezza del servizio ferroviario. Questo episodio, sebbene problematico, ha dimostrato l’efficacia delle procedure di emergenza e la prontezza degli operatori nel gestire situazioni critiche.