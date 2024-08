Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma, ha denunciato all’Adnkronos Salute la sporcizia che sta vivendo la città di Roma. D’altronde, l’inquinamento in comunione con il caldo può dare vita a un’emergenza sanitaria. Di seguito, le parole di Magi.

Roma, Magi sull’emergenza sanitaria: “Necessaria la raccolta dei rifiuti”

Roma, come ogni anno, si trova ad affrontare lo stesso problema durante la stagione estiva. “Con il caldo elevato e la scarsa pulizia – ha detto Magi –, specialmente intorno ai bidoni della spazzatura, si creano le condizioni per la formazione di larve e la presenza di blatte che ne approfittano per cibarsi dei rifiuti lasciati per strada”. Secondo il presidente dell’Ordine dei medici, questa situazione danneggia la salute. La soluzione, secondo Magi, è questa: “È necessario fare bene la raccolta della spazzatura ed evitare che rimanga per strada a lungo”. In questo modo si eviterebbe di attirare insetti, topi, gabbiani, corvi e altri animali.

Roma, rischio igienico: Magi chiede l’intervento del Comune

Magi, dopo delle segnalazioni sul rischio igienico da parte di avvocati all’Ordine dei medici, ha scritto al Comune di Roma per un intervento immediato.