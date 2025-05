Ritardi e cancellazioni dei treni a Roma: sciopero nazionale in corso

Disagi alla stazione Termini di Roma per lo sciopero del personale ferroviario.

La stazione Termini di Roma sta vivendo una situazione di forte disagio a causa di uno sciopero nazionale che coinvolge il personale del gruppo Ferrovie dello Stato (FS) e Italo. I monitor presenti in stazione avvertono i passeggeri che, a partire dall’una di questa notte, i convogli potrebbero subire ritardi significativi, fino a 90 minuti, o addirittura cancellazioni.

Questo sciopero interessa principalmente il personale viaggiante, gli addetti alla circolazione e i servizi operativi ferroviari, escludendo i lavoratori della manutenzione delle infrastrutture di RFI, che hanno già scioperato in precedenza.

Dettagli dello sciopero

Secondo quanto comunicato dal sindacato Usb, l’assemblea nazionale Pdm/Pdb del Gruppo FSI si astiene dalle attività lavorative dalle 9 alle 17, ma solo per il gruppo Ferrovie dello Stato. È importante notare che, nonostante i disagi, i treni a lunga percorrenza pubblicizzati dai canali ufficiali dell’azienda sono garantiti da origine a destinazione, a condizione che siano frutto di un accordo di settore. Questo significa che i viaggiatori possono contare su alcune corse, ma è fondamentale controllare le informazioni aggiornate prima di mettersi in viaggio.

Servizi essenziali garantiti

Per quanto riguarda il Trasporto Regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero, specialmente durante i giorni feriali. Le fasce di garanzia, che vanno dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17 alle ore 20, assicurano che i passeggeri possano contare su un numero minimo di treni in circolazione. Tuttavia, i viaggiatori sono invitati a prestare attenzione agli avvisi e a pianificare i propri spostamenti con largo anticipo, considerando la possibilità di ritardi e variazioni nei programmi di viaggio.