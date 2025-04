Il contesto politico del ritiro dell’emendamento

La recente decisione della deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari, di ritirare un emendamento controverso ha acceso un acceso dibattito politico. L’emendamento, che mirava a dirottare fondi destinati alle celebrazioni per gli 80 anni della Liberazione, ha suscitato reazioni forti da parte di diversi esponenti politici. In particolare, il finanziamento di 700mila euro, previsto dalla legge di Bilancio per il 2025, era destinato a promuovere iniziative commemorative legate alla Resistenza e alla guerra di liberazione, nonché alla celebrazione della Repubblica e del voto delle donne.

Le reazioni politiche e le accuse di provocazione

Andrea De Maria, esponente del Partito Democratico, ha definito l’emendamento come un “fatto di estrema gravità”, sottolineando l’importanza di mantenere un impegno unitario per la memoria del 25 aprile. Anche Filiberto Zaratti di Avs ha parlato di “provocazione”, evidenziando come tali manovre possano minare il significato di una data così fondamentale per la storia italiana. La tensione politica è palpabile, con accuse reciproche che mettono in discussione la volontà di preservare la memoria storica del Paese.

Le motivazioni del ritiro e la difesa di Tassinari

In un primo momento, Tassinari ha difeso la propria proposta, ma ha poi deciso di ritirarla per evitare ulteriori polemiche. “Non c’è mai stata alcuna intenzione di sottrarre risorse a ricorrenze così importanti per la storia del nostro Paese”, ha dichiarato, sottolineando il suo rispetto per il 25 Aprile. La deputata ha spiegato che la decisione di ritirare l’emendamento è stata presa per “sgombrare il campo da ogni equivoco”, cercando di mantenere intatto lo spirito di unità e memoria che caratterizza la Festa della Liberazione.