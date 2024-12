Ritrovamento e recupero di un'aquila reale in provincia di Napoli

Un salvataggio tempestivo

In un episodio che ha catturato l’attenzione degli amanti della natura e della fauna selvatica, un’aquila reale di 4 chili, con un’apertura alare di 2 metri, è stata trovata in condizioni precarie in una campagna della provincia di Napoli. Questo maestoso rapace, ribattezzato ‘Gwaihir’ in onore del re delle aquile della saga di Tolkien, ha ricevuto un intervento tempestivo da parte del Servizio veterinario dell’Asl Napoli 2 Nord. Gli esperti hanno subito riconosciuto la gravità della situazione, avviando le procedure necessarie per il recupero e la cura dell’animale.

Le cure e la stabilizzazione

Una volta trasferito al Centro di Recupero Animali Selvatici “Federico II”, i veterinari hanno lavorato instancabilmente per stabilizzare le condizioni cliniche di Gwaihir. Durante le prime valutazioni, è emerso che l’aquila era dotata di un anello identificativo e di un microchip, segno che era un esemplare detenuto legalmente. Questo ha aperto la strada a una collaborazione con i Carabinieri Forestali del Gruppo di Napoli, che hanno avviato le indagini per risalire al legittimo proprietario dell’animale. La sinergia tra le autorità ha dimostrato quanto sia importante la protezione della fauna selvatica e il rispetto delle normative vigenti.

Un ritorno a casa in tempi record

Grazie a un’efficace comunicazione e a un rapido lavoro di verifica, il proprietario di Gwaihir è stato rintracciato in meno di 48 ore dal ritrovamento dell’aquila. Dopo aver esaminato la documentazione necessaria, gli esperti hanno potuto restituire il rapace al suo legittimo custode. Questo episodio non solo sottolinea l’importanza della salvaguardia degli animali selvatici, ma evidenzia anche il ruolo cruciale delle istituzioni nel garantire il benessere degli animali in difficoltà. La storia di Gwaihir è un esempio di come la collaborazione tra enti pubblici e privati possa portare a risultati positivi e rapidi, restituendo la vita a un animale che, altrimenti, avrebbe potuto affrontare un destino incerto.