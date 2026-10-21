Ritrovate le sorelle Linda e Camilla, scomparse il 16 ottobre: "Non erano a V...

Ritrovate le sorelle Linda e Camilla, scomparse il 16 ottobre: "Non erano a V...

Linda e Camilla ritrovate dopo quattro giorni: le sorelle di 13 e 14 anni stanno bene. La polizia le ha rintracciate e ascoltate in questura, mentre la famiglia attende di poterle riabbracciare.

Dopo quattro giorni di apprensione e ricerche, è arrivata la notizia che la famiglia aspettava: Linda e Camilla, le due sorelle di 14 e 13 anni scomparse da una casa famiglia di Viterbo, sono state ritrovate e stanno bene. Le minorenni sono state rintracciate dalla polizia nel pomeriggio del 20 ottobre. Il loro ritrovamento ha portato sollievo alla madre e alla nonna, che nelle ultime ore avevano lanciato numerosi appelli per riuscire a riabbracciarle.

Restano da chiarire le ragioni dell’allontanamento e gli spostamenti compiuti dalle ragazze durante i giorni in cui non si avevano loro notizie.

Ritrovate Linda e Camilla, la svolta dopo quattro giorni: dov’erano le due sorelle

Si è conclusa con un lieto fine la scomparsa di Linda e Camilla, le sorelle di 14 e 13 anni di cui si erano perse le tracce venerdì 16 ottobre dopo il loro allontanamento da una casa famiglia di Viterbo.

Le due minorenni sono state rintracciate dalla polizia nel pomeriggio di martedì 20 ottobre, dopo giorni di ricerche e crescente apprensione. La notizia è stata annunciata in diretta durante la trasmissione Dentro la Notizia, condotta da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, mentre la madre Sara Serafino e la nonna Giovanna erano collegate con lo studio.

«Siamo uscite fuori da un incubo, una grande emozione», ha commentato la madre, visibilmente sollevata. Anche la nonna ha reagito con commozione: «Che bello, le hanno trovate, che amore».

Le ragazze sono state accompagnate negli uffici della questura, dove gli agenti della squadra mobile le hanno ascoltate per ricostruire quanto accaduto durante i giorni di assenza. Il capo di gabinetto Riccardo Carvone ha confermato che entrambe sono in ottime condizioni di salute e che non si trovavano a Viterbo al momento del ritrovamento. Secondo quanto riferito durante la trasmissione, non è stato necessario accompagnarle al pronto soccorso per accertamenti medici.

Ritrovate Linda e Camilla, l’appello della madre e della nonna: «Vogliamo riabbracciarle»

Il ritrovamento ha messo fine a giorni di angoscia per la famiglia, che dal 16 ottobre non aveva più notizie delle due adolescenti. Dopo la loro scomparsa, le forze dell’ordine avevano avviato le ricerche concentrandosi non soltanto su Viterbo, ma anche su Ardea, in provincia di Roma, dove vivono la madre e la nonna. Nel frattempo, l’associazione Penelope Lazio aveva diffuso un appello per raccogliere eventuali segnalazioni utili.

Durante i giorni di attesa, la madre si era rivolta pubblicamente alle figlie chiedendo loro di far sapere almeno di stare bene. Appreso del ritrovamento, la donna ha raccontato all’Adnkronos di aver trascorso giorni senza riuscire a dormire né a mangiare: «La notizia mi è stata data dal mio avvocato ma nulla al momento ci è stato detto sui particolari, né su dove fossero né su come siano state ritrovate». Poi il desiderio di poterle riabbracciare al più presto: «Io e mia madre le aspettiamo a braccia aperte. Mi auguro, alla luce di tutto quello che è accaduto, di poterle riabbracciare». Anche la nonna ha chiesto che le nipoti possano tornare accanto ai familiari: «Le dovete portare a casa, le dobbiamo abbracciare».

Ora gli investigatori sono al lavoro per chiarire le ragioni dell’allontanamento e ricostruire gli spostamenti delle due sorelle durante i quattro giorni trascorsi lontano dalla struttura. La madre ha inoltre precisato che in passato le figlie si erano allontanate soltanto per poche ore, mentre questa volta l’assenza si è protratta molto più a lungo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dentro la notizia (@dentrolanotizia)