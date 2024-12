Ritrovati due esemplari rari di ibis eremita in Sardegna

La scoperta di due ibis eremita segna un passo importante per la conservazione della specie in Europa.

Un avvistamento significativo

Due esemplari di ibis eremita (Geronticus eremita Linnaeus), una specie protetta e in pericolo di estinzione, sono stati avvistati in Sardegna, precisamente nella località di “Sa Toba”, alla periferia di Nuoro. Questo ritrovamento è avvenuto grazie a una segnalazione che ha attivato una pattuglia del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Forestale. Tra i due esemplari, uno è un adulto di nome Schneider, dotato di un dispositivo GPS, mentre l’altro è un pullo, un giovane esemplare che lo accompagna abitualmente.

Un progetto di reintroduzione di successo

La popolazione di ibis eremita in Europa è attualmente stimata in soli 280 esemplari, un numero che rappresenta il frutto di oltre vent’anni di sforzi di reintroduzione. Questi sforzi sono stati parte integrante del progetto “Life20 Northern Bald Ibis”, il quale mira a garantire che la popolazione di ibis diventi autosufficiente entro il 2028. Questo obiettivo è cruciale per la sopravvivenza della specie, che ha bisogno di stabilire una popolazione in grado di prosperare senza l’intervento umano.

Monitoraggio e protezione

Il Corpo Forestale ha confermato che i due ibis hanno raggiunto la Sardegna dalle coste della Toscana. In questo periodo dell’anno, è fondamentale garantire la loro incolumità, soprattutto considerando che siamo nel pieno della stagione venatoria. Gli agenti stanno attuando un attento monitoraggio per proteggere questi esemplari rari. Nella tarda serata, i due uccelli si sono sistemati in cima a un palo elettrico per trascorrere la notte, un comportamento che evidenzia la loro necessità di sicurezza e riposo.