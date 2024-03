Ritrovato a Milano Edoardo Galli, il 16enne scomparso da giorni

Milano, 29 mar. (askanews) - Edoardo Galli è stato ritrovato in Stazione Centrale a Milano, il 16enne di Gravedona, in provincia di Como scomparso lo scorso 21 marzo, stava facendo il biglietto per rientrare a casa, a Colico. Lo ha riconosciuto una coppia di viaggiatori, che, ha immediatamente, av...