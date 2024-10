Riunione riservata per i Conti con l'obiettivo di riunire una celebre band per il Festival di Sanremo.

Carlo Conti cerca di riunire i Pink Floyd per un'apparizione epica al Festival di Sanremo 2025. Possibile successo in vista!

Carlo Conti sta lavorando da tempo in gran segreto alla nuova edizione del Festival di Sanremo, con l’ambizione di riunire i Pink Floyd. Secondo FanPage, il conduttore avrebbe infatti incontrato privatamente David Gilmour. Al Circo Massimo, durante i concerti del chitarrista, è stato notato un fan particolare: Carlo Conti, che era in compagnia di alcuni collaboratori.

Il direttore artistico delle prossime edizioni del festival ha assistito allo spettacolo, confermando in passato la sua passione per la band britannica, e poco dopo è stato avvistato nell’hotel di Gilmour, dove ha scambiato due chiacchiere con lui. Si dice che Conti stia cercando di persuadere Gilmour a unirsi a Roger Waters e Nick Mason sul palco di Sanremo.

FanPage riporta che Conti stia pianificando un intervento memorabile: l’apparizione di Gilmour e Waters a Sanremo nel 2025. La recente vendita del catalogo della band potrebbe favorire un dialogo tra i due musicisti. Secondo le ultime notizie, Gilmour si sarebbe mostrato disponibile, e Conti sarebbe già in procinto di partire per Londra questo novembre. Un successo in questa trattativa potrebbe cambiare le dinamiche della situazione, mentre a settembre Gilmour, riguardo alla rottura con Waters, aveva commentato che è noioso parlare di una questione ormai chiusa.

Ha deciso di abbandonare il gruppo quando avevamo trent’anni. Sono trascorsi molti anni da allora, ora sono decisamente più maturo e il fatto stesso non ha più lo stesso peso. Se dovesse mancare soltanto il batterista Nick Mason, che ha un grande affetto per l’Italia tanto da visitarla in tour con la sua band (dove suona anche alcuni brani dei Pink Floyd) in diverse occasioni negli ultimi tempi, cosa potrebbe scaturirne da questo incontro? Sarebbe un grande successo per Conti, se andasse in porto.