Un tuffo per iniziare l’anno con energia

Ogni anno, il tuffo di Capodanno a Viareggio diventa un evento atteso, non solo per i cittadini ma anche per i politici locali. Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, ha partecipato a questa tradizione dal 2012, a meno che non sia in missione. Quest’anno, il suo tuffo ha rappresentato un momento di gioia e spensieratezza, un modo per accogliere il nuovo anno con ottimismo e grandi propositi. “Faccio il tuffo di Capodanno a Viareggio dal 2012, se non mi trovo in missione”, ha dichiarato Vannacci, sottolineando l’importanza di questo gesto simbolico.

Progetti e ambizioni per il futuro

Durante la sua partecipazione all’evento, Vannacci ha condiviso le sue ambizioni per il 2025, promettendo di rendere la sua esperienza di europarlamentare ancora più efficace. “Voglio rendere l’esperienza di europarlamentare, bellissima, appena iniziata, ancora più efficace nei prossimi mesi”, ha affermato, evidenziando il suo desiderio di rispondere alle aspettative delle 560.000 persone che lo hanno votato. Il primo obiettivo dichiarato è la risoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina, un tema di grande rilevanza internazionale che richiede attenzione e impegno.

La sicurezza come priorità

Oltre ai progetti di pace, Vannacci ha espresso preoccupazione per la sicurezza nelle città italiane. Ha citato un recente episodio di violenza avvenuto a Rimini, dove un carabiniere è intervenuto per fermare un aggressore. “Le nostre stazioni ferroviarie sono pericolosissime, le nostre città sono diventate infrequentabili da parte di giovani ragazze, di madri, di signore che sono aggredite quasi tutti i giorni”, ha denunciato. Queste parole evidenziano la necessità di un intervento deciso per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la tranquillità nelle aree pubbliche.