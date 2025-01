Un weekend da record a Roccaraso

Roccaraso, una delle località sciistiche più celebri dell’Abruzzo, ha vissuto un weekend da incubo per i residenti e gli operatori locali. L’arrivo di circa 10mila turisti, in gran parte provenienti da Napoli, ha messo a dura prova le infrastrutture e i servizi della cittadina. Le strade si sono trasformate in un ingorgo, rendendo difficile la circolazione e creando disagi per chi vive e lavora nella zona. Questo fenomeno, noto come overtourism, sta diventando una questione sempre più urgente per molte località turistiche italiane.

Le misure del sindaco contro l’overtourism

In risposta a questa situazione, il sindaco di Roccaraso ha annunciato una serie di misure per limitare l’afflusso di turisti non autorizzati. “Stop ai bus non autorizzati” è stata la sua dichiarazione, sottolineando la necessità di regolare l’accesso alla località per preservare la qualità della vita dei residenti e garantire un’esperienza migliore per i visitatori. Questa decisione è stata accolta con favore da molti cittadini, che vedono nell’overtourism una minaccia per l’equilibrio della comunità.

Le sfide dell’overtourism in Italia

L’overtourism non è un problema esclusivo di Roccaraso, ma rappresenta una sfida per molte destinazioni turistiche in Italia e nel mondo. Le località che attirano un gran numero di visitatori devono affrontare questioni legate alla sostenibilità, alla gestione delle risorse e alla qualità della vita dei residenti. Le misure adottate da Roccaraso potrebbero fungere da esempio per altre città che si trovano ad affrontare situazioni simili. È fondamentale trovare un equilibrio tra l’accoglienza dei turisti e la tutela del territorio e della comunità locale.