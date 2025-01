Un weekend da incubo per Roccaraso

Roccaraso, una delle località sciistiche più rinomate d’Abruzzo, ha vissuto un weekend da incubo, con l’arrivo di oltre 10.000 turisti, per lo più provenienti da Napoli. Questo afflusso massiccio, alimentato da gite organizzate da agenzie turistiche e sponsorizzato da influencer su TikTok, ha portato a una situazione di overtourism che ha paralizzato la comunità locale. I turisti, attratti dalle bellezze naturali e dalle piste da sci, hanno lasciato dietro di sé un panorama desolante: immondizia, slittini rotti e residui di cibo, creando un vero e proprio degrado ambientale.

Le richieste del sindaco

Francesco Di Donato, sindaco di Roccaraso, ha espresso la sua preoccupazione per la situazione, chiedendo un intervento massiccio delle istituzioni. “I sindaci possono tutelare le loro aree, ma non la statale 17”, ha dichiarato, sottolineando come la strada principale non sia sotto la sua giurisdizione. Di Donato ha già adottato misure per limitare l’accesso alla città, chiudendo le strade comunali ai bus dal primo dicembre, ma il problema persiste. “I bus scaricano turisti a pochi passi dal centro, creando problemi di ordine pubblico e igiene”, ha aggiunto, richiedendo un intervento più deciso per gestire il flusso turistico.

Un fenomeno in crescita

Roccaraso ha sempre attratto i napoletani, grazie alla sua vicinanza e alle seconde case, ma negli ultimi anni è diventata una meta sempre più gettonata. “Accogliamo turisti, ma vogliamo sciatori civili e corretti”, ha affermato Di Donato, evidenziando la necessità di un turismo responsabile. La località è in difficoltà nel gestire l’assalto di visitatori che si riversano solo nei weekend, creando congestione e disagi. “Non possiamo mettere mille bagni chimici in una stazione sciistica”, ha commentato il sindaco, preoccupato per la sicurezza e il benessere dei turisti e dei residenti.

La necessità di una gestione sostenibile

La situazione attuale di Roccaraso mette in evidenza l’urgenza di una gestione sostenibile del turismo. È fondamentale trovare un equilibrio tra l’accoglienza dei turisti e la salvaguardia dell’ambiente e della comunità locale. Le istituzioni devono collaborare per sviluppare strategie che limitino l’impatto del turismo di massa, garantendo al contempo un’esperienza positiva per i visitatori. La sfida è grande, ma è essenziale per preservare la bellezza e l’integrità di Roccaraso, una località che merita di essere vissuta e rispettata.